Gaziantep'te tartışma sonucu yabancı uyruklu genç öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'te tartışma sonucu yabancı uyruklu genç öldürüldü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, bir genç arkadaşıyla tartıştıktan sonra pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli şahıs veya şahısların yakalanması için polis çalışma başlattı.

07.08.2024 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te yabancı uyruklu bir genç, tartıştığı arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, 5 Ağustos Pazartesi gecesi Şahinbey ilçesine bağlı Saçaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki yabancı uyruklu Celal Barak ile arkadaşı Mesut H.B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın üzerine evine gidip pompalı tüfeğini getiren Mesut H.B., Celal Barak'a ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Barak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yabancı uyruklu genci Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. 1 gün yoğun bakımda kalan Barak, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yandan polis ekipleri ise olayın ardından kaçan şüpheli şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Cenaze yakınlarına teslim edildi

Hayatını kaybeden 20 yaşındaki yabancı uyruklu Celal Barak'ın cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Şahinbey, Olay, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te tartışma sonucu yabancı uyruklu genç öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
10:03 Mehmet Şimşek’ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
08:30 Canlı yayında telefonundaki WhatsApp’ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti
08:02 Kızı Zehra’dan bile küçük Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 21:14:17. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te tartışma sonucu yabancı uyruklu genç öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement