Gaziantep'te Tatildeki Ailenin Evi Soyuldu - Son Dakika
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Gaziantep'te Tatildeki Ailenin Evi Soyuldu

Gaziantep\'te Tatildeki Ailenin Evi Soyuldu
17.07.2026 12:55
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Gaziantep'te tatile giden ailenin evine giren hırsızlar 1 kilo altın çaldı, aile gözyaşlarıyla yardım bekliyor.

Gaziantep'te hane halkının tatilde olduğu sırada bir eve giren 2 şüpheli, yaklaşık 1 kilo altını çalarak kayıplara karıştı. Şüphelilerin eve girme ve çıkma anları güvenlik kamerasına yansırken altınları çalınan aile gözyaşlarıyla yetkililere seslenerek yıllardır yaptıkları birikimin bulunmasını istedi.

Olay, 10 Temmuz akşamı Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde yaşayan Hanım Göğebakan ve 3 çocuğu tatil için Mersin'e gittikten bir gün sonra motosikletle gelen kasklı ve maskeli 2 şahıs, anahtarla girdikleri evden yaklaşık 1 kilo civarında altını çaldı. Şüpheli şahısların eve gelme ve ayrılma anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tatile gittikten sonra gelen haberle şok oldular

Gittikleri tatilde evlerine hırsız girdiğini ve altınlarının çalındığını komşularından öğrenen Göğebakan ailesi ise hemen döndükleri evlerinde karşılaştıkları manzara sonrası hayatlarının şokunu yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yeri incelemesi yaptıktan sonra kaçan hırsızlık şüphelileri ve çalınan altınları bulmak için çalışma başlattı.

"Evde 4 dakika içinde hiçbir şeye karışmadan sadece yatak odasını dağıtıp altınları alıp çıkıyorlar"

Olay sonrası hayatlarının şokunu yaşadıklarını söyleyen Oktay Göğebakan, "Olaydan bir gün önce tatile gittik. Bir gün sonrasında ise akşam evimize hırsızlar girdi. Şahıslar, geldikleri motosikleti evimizin önüne park ettikten sonra eve giriyorlar. Evde 4 dakika içinde hiçbir şeye karışmadan sadece yatak odasını dağıtıp altınları alıp çıkıyorlar. Evde başka malzemeler de var ama hiçbir şeye dokunmadan sadece altınları alıp çıkıyorlar. Çalınan altınımız yaklaşık 1 kilo civarındaydı, 8 milyon TL'ye yakın zararımız var. Eve de muhtemelen anahtarla girip çıkıyorlar. Altınlarımızın bulunmasını istiyoruz, devletimizden, emniyet güçlerimizden yardım istiyoruz. Babamı 2 yıl önce kaybettim, bu altınlar onun yaptığı birikimlerdi. Bu altınları bizim geleceğimizdi. Bir an önce bulunmasını istiyoruz. Şüphelilerin de çevremizde birisi olduğu düşünülüyor. Çünkü evde olmadığımız vakti biliyorlar, tatile gittiğimiz biliyorlar, eve anahtarla girip çıkıyorlar ve altınların saklandığı yeri biliyorlar. Yani her ihtimal değerlendiriliyor" dedi.

"Çalınan altınlar 3 yetimimin geleceğiydi"

İki yıl önce hastalık nedeniyle kaybettiği eşinin kendilerine bıraktığı birikimin çalındığını gözyaşlarıyla anlatan Hanım Göğebakan ise, "Bunu yapanların bir an önce bulunmasını istiyoruz. Günlerdir çok kötü durumdayız. Çalınan altınlar 3 yetimimin geleceğiydi. Eşimi hastalıktan kaybettim, ben kendim de hastayım. Buna rağmen çalışıp çabalıyorum. Onları Allah'a havale ettim. Bunu yapanların bir an önce meydana çıkmasını, çalınan birikimimizin bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

Polis ekiplerinin, olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Tatildeki Ailenin Evi Soyuldu - Son Dakika

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