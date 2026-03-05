Gaziantep'te polis ekipleri tarafından tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde operasyon düzenledi. Operasyonda 7 adet pos cihazı, 9 adet başkasına ait kredi kartı, 1 adet pos slipi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep'te Tefecilere Operasyon - Son Dakika
