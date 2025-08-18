Gaziantep\'te Tehdit ve Şantaj Operasyonu

Gaziantep'te, organize bir şekilde araçlarla takip ettikleri tekstil esnafının araçlarına çarparak kaza süsü verip silahla alıkoyan, iş yerlerini kurşunlatan, tehdit ve cebir yoluyla zorla senet imzalatmaya çalışan 9 şahıstan 6'sı tutuklandı.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle, kentteki tekstil esnafını hedef alan tehdit-şantaj olaylarına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon neticesinde, esnafları organize bir şekilde araçlarla takip ederek çarptıktan sonra kaza süsü verip silahla alıkoyan, iş yerlerini kurşunlatan, tehdit ve cebir yoluyla zorla senet imzalatmaya çalışan 10 şüpheli şahıstan 9'u yakalandı. Şahısların esnafa yönelik bazı eylemleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüpheli şahıslardan 6'sı tutuklandı

Yapılan operasyon neticesinde yakalanan 9 şüpheli, tamamlanan yasal işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından 14 Ağustos günü adli mercilere sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP