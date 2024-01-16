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Gaziantep'te Tehlikeli Tramvay Yolculuğu - Son Dakika
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Gaziantep'te Tehlikeli Tramvay Yolculuğu

Gaziantep'te hareket halindeki tramvayın arkasına tutunarak yolculuk yapan iki çocuk, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Çocukların tehlikeli hareketi sosyal medyada büyük tepki topladı.

Gaziantep\'te Tehlikeli Tramvay Yolculuğu
16.01.2024 - 09:52,
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Gaziantep'te hareket halindeki tramvayın arkasına tutunarak yolculuk yapan iki çocuk, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te tramvayın arkasında tehlikeli şekilde yolculuyk eden çocuklar, hem kendilerinin hem de diğer yolcuların canını tehlikeye attı. O anlar, tramvayın yanından geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, çocukların tramvayın arkasında sallandığı anlar dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı. Bazı kullanıcılar çocukların ebeveynlerinin sorumluluk alması gerektiğini belirtirken bazıları da yetkililerin bu tür olaylara karşı önlem alması çağrısında bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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