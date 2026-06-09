Gaziantep'te fabrika yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te fabrika yangını kontrol altına alındı

09.06.2026 13:07
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Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Can kaybı yaşanmazken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın kontrol altına alındı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halil Uğur, "Yangının etrafa sıçrama durumu kontrol altına alındı, söndürme işlemi yapılıyor" dedi.

Yangın, sabah 09.04 sıralarında 5.Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Molhan Tekstil isimli fabrikada çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın sonrası 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri fabrikayı tamamen saran yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin 60 personel ve 50 civarında araçla yaklaşık 5 saat süren yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

"Yangının etrafa sıçrama durumu kontrol altına alındı, söndürme işlemi yapılıyor"

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halil Uğur, "Sabah 09.04'te itfaiye daire başkanlığımıza gelen ihbara istinaden ekiplerimiz harekete geçti. Bize gelen ihbardan 6 dakika sonra organize itfaiye ekiplerimizle birlikte yangına müdahalemiz başladı. Araştırmalarımıza göre yangın fabrikanın depo alanında çıkıyor. Teknik olarak detaylar araştırılıyor. Sevindirici olay da şu ana kadar can kaybının olmamış olmasıdır. İtfaiye daire başkanlığımızın kontrolünde 50'ye yakın itfaiye aracı ve destek araçla müdahale ediyoruz. Bunların yanında GASKİ, Kent estetiği, organize sanayinin tüm araçlarıyla birlikte yangına müdahale ediyoruz. Yangının etrafa sıçramasıyla ilgili durum kontrol altına alındı. Söndürme işlemi yapılıyor. Kısa süre içinde söndürme işlemi tamamlandıktan sonra soğutma çalışmalarına başlayacağız. Yangın kontrolümüz altında. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

İtfaiye ekiplerinin fabrikada yer yer söndürme ve soğutma çalışmaları ise devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te fabrika yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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