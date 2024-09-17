Kontrolden Çıkan Tır Kaza Yaptı

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Kontrolden çıkan tır, kireç yüklü tıra çarptı: 1 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te direksiyon hakimiyetini kaybeden tır, aynı yönde seyir halinde olan kireç yüklü başka bir tıra çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan G. idaresindeki plakası belirlenemeyen tır, aynı yönde seyir halinde olan 33 DDU 54 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ramazan G.'nin kullandığı tır, bariyerlere çarparak yoldan çıktı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralanan Ramazan G.'yi hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası yol 2 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Kaza yerine getirilen vinç yardımı ile tırlar kenara alındıktan sonra otoyol yeniden trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.