Gaziantep\'te Tır Kazası: 1 Yaralı

Gaziantep-Nizip otoyolunda park halindeki tıra çarpan bir başka tır alev topuna döndü. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada tır sürücüsü yaralandı.

Olay, Gaziantep-Nizip otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, Halit A. idaresindeki 53 K 1678 plakalı tır, hareket halindeyken kontrolden çıkarak sağ şeritte park halinde olan bir başka tıra çarptı. Feci kaza sonrası, çarpan tır savrularak alev topuna döndü. Çıkan yangın olay yerine itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile söndürüldü. Yaralı sürücü ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde park halindeki tıra çarpan tırın savrularak alev topuna dönme anları yer aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP