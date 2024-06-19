Gaziantep'te Trafik Denetimlerinde 151 Araç ve Sürücüye 684 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

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Gaziantep'te polis ekipleri tarafından kent genelinde yapılan trafik denetimlerinde 151 araç ve sürücüsüne 684 bin 191 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 Haziran 2024 tarihinde kent genelinde trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde, 151 araç ve sürücüsüne 684 bin 191 TL cezai işlem uygulandı. - GAZİANTEP