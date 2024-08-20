Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Gaziantep\'te trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

20.08.2024 13:34
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir otomobilin, önünde seyir halinde olan başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Nizip- Karkamış karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Veyis S. (34) idaresindeki 27 AFT 806 plakalı otomobil, Karkamış istikametinden Nizip istikametine seyir halindeyken aynı istikamette seyir halinde olan Halil Ü. (43) kontrolündeki 27 ASP 334 plakalı araca arkadan çarptı. Feci kaza sonrası araçlar savrulurken araçlarda bulunan toplam 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2 araçtaki toplam 6 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 27 ASP 334 plakalı araçta bulunan Hayriye Ünal, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Hayriye Ünal'in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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