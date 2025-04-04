Gaziantep\'te Trafik Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te yolun karşı tarafına geçmek isteyen kadın, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaralı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gaziantep Üniversitesi Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşı tarafına geçmek isteyen 55 yaşındaki Emine Böymez'e, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Böymez'i ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Böymez, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazenin, Adana'da defnedileceği öğrenildi. - GAZİANTEP