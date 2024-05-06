Gaziantep'te Tramvay Üzerine Yıldırım Düştü, Hafif Çaplı Yangın Çıktı - Son Dakika
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Gaziantep'te Tramvay Üzerine Yıldırım Düştü, Hafif Çaplı Yangın Çıktı

Gaziantep\'te Tramvay Üzerine Yıldırım Düştü, Hafif Çaplı Yangın Çıktı

Gaziantep'te 15 Temmuz durağından geçen bir tramvayın üzerine, yıldırım düşmesi sonucu kopan bir elektrik teli düştü. Yıldırımın düşmesinin etkisiyle tramvayın üst kısmında hafif çaplı bir yangın çıktı. Tramvayda meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yaşanan bu tehlikeli anlarda, tramvayda bulunan yolcular büyük bir panik yaşadı. Olayda herhangi bir can kaybı veya ciddi yaralanma meydana gelmedi.

06.05.2024 16:15
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Gaziantep'te 15 Temmuz durağından geçen bir tramvayın üzerine, yıldırım düşmesi sonucu kopan bir elektrik teli düştü. Yıldırımın düşmesinin etkisiyle tramvayın üst kısmında hafif çaplı bir yangın çıktı.

Gaziantep'te 15 Temmuz durağından geçen bir tramvayın üzerine, yıldırım düşmesi sonucu kopan bir elektrik teli düştü. Yıldırımın düşmesinin etkisiyle tramvayın üst kısmında hafif çaplı bir yangın çıktı. Tramvayda meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yaşanan bu tehlikeli anlarda, tramvayda bulunan yolcular büyük bir panik yaşadı. Olayda herhangi bir can kaybı veya ciddi yaralanma meydana gelmedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Tramvay Üzerine Yıldırım Düştü, Hafif Çaplı Yangın Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Tramvay Üzerine Yıldırım Düştü, Hafif Çaplı Yangın Çıktı - Son Dakika
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