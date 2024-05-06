Gaziantep'te tramvayın üzerine yıldırım düştü - Son Dakika
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Gaziantep'te tramvayın üzerine yıldırım düştü

Gaziantep'te 15 Temmuz durağından geçen bir tramvayın üzerine, yıldırım düşmesi sonucu kopan bir elektrik teli düştü. Yıldırımın düşmesinin etkisiyle tramvayın üst kısmında hafif çaplı bir yangın meydana geldi. Tramvayda meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yaşanan bu tehlikeli anlarda, tramvayda bulunan yolcular büyük bir panik yaşadı. Olayda herhangi bir can kaybı veya ciddi yaralanma meydana gelmedi.

06.05.2024 22:09  Güncelleme: 22:15
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Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Tramvayın üzerine yıldırım düştü

GAZİANTEP - Gaziantep'te 15 Temmuz durağından geçen bir tramvayın üzerine, yıldırım düşmesi sonucu kopan bir elektrik teli düştü. Yıldırımın düşmesinin etkisiyle tramvayın üst kısmında hafif çaplı bir yangın meydana geldi.

Gaziantep'te 15 Temmuz durağından geçen bir tramvayın üzerine, yıldırım düşmesi sonucu kopan bir elektrik teli düştü. Yıldırımın düşmesinin etkisiyle tramvayın üst kısmında hafif çaplı bir yangın meydana geldi. Tramvayda meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yaşanan bu tehlikeli anlarda, tramvayda bulunan yolcular büyük bir panik yaşadı. Olayda herhangi bir can kaybı veya ciddi yaralanma meydana gelmedi.

Kaynak: İHA

15 Temmuz, Gaziantep, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te tramvayın üzerine yıldırım düştü - Son Dakika

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