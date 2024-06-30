3.Sayfa

Gaziantep'te transit ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 2'si ağır 5 yaralı

-Minibüs ile kafa kafaya çarpışan araç hurdaya döndü

GAZİANTEP - Gaziantep'te minibüs ile kafa kafaya çarpışan otomobil ikiye bölündü. Kazada 1 kişi ölürken, 5 kişi ise yaralandı.

Kaza, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Sırasöğüt - Burç istikameti arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burç istikametine doğru ilerleyen ve sürücüsü belirlenemeyen 42 AFY 342 plakalı transit araçla Sırasöğüt mahallesi istikameti yönünde ilerleyen 27 ZC 849 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası Tofaş marka otomobil 2'ye bölündü. Feci kazada 48 yaşındaki Döne Turgut hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri 27 ZC 849 plakalı otomobil içerisinde bulunan 48 yaşındaki Döne Turgut'un hayatını kaybettiğini belirlerken 2'si ağır toplam beş yaralı ise yapılan ilk müdahalenin ardından

Kentin çeşitli hastanelerine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.