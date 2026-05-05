Gaziantep\'te Uyuşturucu Operasyonu: 240 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucuya darbe vurdu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 240 kök hint keneviri ve 51 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda ayrıca uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ile çeşitli kimyasal maddelere de el konuldu. Gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - GAZİANTEP