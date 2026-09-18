Gaziantep\'te uyuşturucu operasyonunda 50 kök kenevir ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 50 kök kenevir ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 50 adet kök kenevir, 1.27 gram esrar ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 50 adet kök kenevir ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 50 adet kök kenevir, 1.27 gram esrar ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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