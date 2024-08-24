Gaziantep\'te Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

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Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 18 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ö. isimli şahıs saklandığı adreste jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri(JASAT) ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Şehitkamil ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 18 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan O.Ö., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP