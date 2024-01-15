Gaziantep\'te Yabancı Uyruklu İki Grup Arasında Kavga Çıktı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yabancı uyruklu iki grup sandalye ve sopalarla birbirine girdi. Kavga anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Ünaldı Mahallesi'nde bir iş yerinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iş yeri sahibi ile çalışanlar arasında kavga çıktı. Sandalye ve sopaların kullanıldığı kavga sokağa taştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP