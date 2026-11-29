Gaziantep'te yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Nizip otoyolunda meydana geldi. Seyir halindeki aracın sürücüsü, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil savrularak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise ilk müdahalenin ardından yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.