Gaziantep'te yapılan operasyonlarda 51 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te yapılan operasyonlarda 51 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Gaziantep\'te yapılan operasyonlarda 51 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Haziran ayı içerisinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yapılan operasyonlarda 51 şüpheli tutuklandı.

07.08.2024 16:11
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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından Haziran ayında yapılan operasyonlarda yakalanan hırsızlık şüphelisi 51 şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Haziran ayı içerisinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çok sayıda operasyon yapıldı. Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından düzenlenen operasyonlarda çeşitli hırsızlık suçlardan aranan 79 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 79 şüpheliden 51'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 28 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te yapılan operasyonlarda 51 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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