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Gaziantep'teki orman yangını kontrol altına alındı

GAZİANTEP - Gaziantep'te çıkan orman yangını havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Gaziantep'te saat 15.00 sıralarında Dülükbaba Tepesi'ndeki verici istasyonlarının olduğu yerde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yaklaşık 20 dönümlük alanda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra yangın söndürme helikopteri de müdahale etti. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken ekiplerin soğutma çalışması ise sürüyor.