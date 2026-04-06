Gaziantep'teki Rüşvet ve Uyuşturucu Operasyonu
Gaziantep'teki Rüşvet ve Uyuşturucu Operasyonu

Gaziantep\'teki Rüşvet ve Uyuşturucu Operasyonu
06.04.2026 23:33
Adalet Bakanı Gürlek'in sözleri doğrultusunda Gaziantep'te rüşvet ve uyuşturucu soruşturması başlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "Adalet güçlüden yana algısını hep birlikte kıracağız" sözleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü rüşvet ve uyuşturucu soruşturması ile karşılığını buldu.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü rüşvet ve uyuşturucu soruşturması, devletin kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "Adalet güçlüden yana algısını hep birlikte kıracağız" sözleri, Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonla somut karşılığını buldu. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma ile adliye içinde kurulan kirli ağ deşifre edilirken, TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi ve CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan duruma tepki gösterdi. Akdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kimse helal olsun demesin" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Konu arefe gününden bugüne gündemde. Çürütmek istediler ve bugün kokusu ortaya çıktı. Durum şöyle: Gaziantep'te arefe günü 18 yaşından küçük bir kız çocuğunun babası adliyeye geliyor ve bir katibi işaret ederek 'Bu adam benim çocuğumu uyuşturucuya alıştırdı' diyor. Babanın taciz ve hatta tecavüz iddiası da var. Katip gözaltına alınıyor, sonra tutuklanıyor. Tutuklanınca hırslanıyor ve 'Bildiğim her şeyi anlatacağım' diyor."

Öte yandan soruşturmadaki bilgiler, Akdoğan'ın ifadelerinin gerçek dışı olduğunu ortaya koydu. Umut Akdoğan ilk ihbarın arefe günü geldiğini öne sürerken, ilk ihbar dilekçesinin 4 Şubat 2026 tarihli olduğu belirtildi. Dilekçede sehven 3 Mart 2026 yazılsa da Ramazan Bayramı öncesi arefe gününün 19 Mart Perşembe günü olduğu belirtildi. CHP milletvekilinin "18 yaşından küçük bir kız çocuğunun babasının adliyeye gelip şikayetçi olduğu" iddiası da boş çıktı. Şikayetçinin kızının 27 yaşında ve evli olduğu, boşanmak için adliyeye geldiği ortaya çıktı.

CHP'li Akdoğan, "Babanın taciz ve hatta tecavüz iddiası da var" derken, ihbarda yalnızca uyuşturucuya alıştırma iddiası bulunduğu ortaya çıktı. İhbar dilekçesinde "cinsel saldırı/tecavüz" suçuna dair açık bir tespit bulunmadığı öğrenildi. Mağdur beyanında da cinsel saldırı şikayeti bulunmadığı kaydedildi.

Akdoğan, "Başsavcıya bağlı müdürler ve bazı katiplerle yaklaşık 25 kişi olduğunu ve cinsel suçların konusu edilecek fiiller yapıldığını" öne sürdü. Dosyada "cinsel suç organizasyonu" iddiası bulunmadığı gibi kişi sayısının da 25'e ulaşmadığı öğrenildi.

Akdoğan "Başsavcı olayı örtbas etti" iddiasında bulunurken, resmi bilgilere göre CMK 135 kapsamında dinleme uygulandığı, teknik takip yapıldığı, çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldığı ve HSK'ya bildirim yapıldığı anlaşıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada yer alan resmi bilgiler "örtbas" değil, aktif bir soruşturma yürütüldüğünü ortaya koydu.

Akdoğan "İki kişi ise firari" iddiasında bulunurken, bu bilginin de doğru olmadığı ortaya çıktı. Dosyada firari şüpheli bulunmadığı belirtildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nda zabıt katibi olarak görev yapan Halil İbrahim U. hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımını kolaylaştırma suçlarından ihbarda bulunulması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 5271 sayılı CMK'nın 135. maddesi gereğince iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması tedbiri uygulandığı, bu kapsamda aralarında 1 cumhuriyet savcısı, 2 avukat, 7 adliye personeli ve 6 sivil vatandaş olmak üzere toplam 16 şüpheli hakkında görevi kötüye kullanma, gizliliği ihlal, nüfuz ticareti ve rüşvet suçlarından işlem yapıldığı bildirildi. 2 şüpheli tutuklanırken, dosyada firari şüpheli bulunmadığı belirtildi.

Operasyon kapsamında zabıt katibi Halil İbrahim U. ile Sulh Ceza Hakimliği'nde görevli zabıt katibi Murat Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol ve soruşturma işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Gürlek, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'teki Rüşvet ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

SON DAKİKA: Gaziantep'teki Rüşvet ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
