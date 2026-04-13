Gaziantep'te bin 500 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi: 1 gözaltı
13.04.2026 12:07  Güncelleme: 12:08
Gaziantep'te jandarma ekiplerince bir depoya yapılan operasyonda bin 500 litre sahte zeytinyağı ile sahte zeytinyağı yapımında kullanılan 18 kilo kimyasal madde ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Şehitkamil ilçesinde H.S. isimli şahsa ait depoya operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon çerçevesinde iş yerine ait depoda piyasaya sürülmek üzere satışa hazır halde bin 500 litre sahte zeytinyağı ile 18 kilo sahte zeytinyağı yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.

Yakalanan H.S. isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli numuneler alınarak sahte ürünlere el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gelir vergisinde rekor kırıldı Yüz binlerce kişi ilk kez sistemde Gelir vergisinde rekor kırıldı! Yüz binlerce kişi ilk kez sistemde
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin’den Netanyahu’ya sert mesaj: Köpekler istedi diye atlar ölmez AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'den Netanyahu'ya sert mesaj: Köpekler istedi diye atlar ölmez
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Cem Adrian’dan ilk açıklama Hakkında yakalama kararı çıkarılan Cem Adrian'dan ilk açıklama
Patronuyla maaş tartışması yaşayan işçi, 1,2 milyon metrekarelik depoyu küle çevirdi Patronuyla maaş tartışması yaşayan işçi, 1,2 milyon metrekarelik depoyu küle çevirdi
Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi

12:35
Canlı yayına damga vuran an Bakan Fidan bir anda frene bastı: Burada durayım ben
Canlı yayına damga vuran an! Bakan Fidan bir anda frene bastı: Burada durayım ben
11:41
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
11:25
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
11:23
Dünya Kupası’ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
Dünya Kupası'ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
11:03
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
10:41
Ne yaptın sen Mehmet Topal Bütün ülke onu konuşuyor
Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor
