Gaziosmanpaşa'da Ayakkabıcıda Yangın: Mahsur Kalanlar Çatıdan Kurtarıldı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da Ayakkabıcıda Yangın: Mahsur Kalanlar Çatıdan Kurtarıldı

Gaziosmanpaşa\'da Ayakkabıcıda Yangın: Mahsur Kalanlar Çatıdan Kurtarıldı
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Gaziosmanpaşa'da kapalı bir ayakkabıcı dükkanının elektrik kofrasında çıkan yangın binayı sardı. Yoğun duman nedeniyle içeridekiler çatıya sığındı; itfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtardı ve yangını kontrol altına aldı.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir ayakkabıcı dükkanında bulunan elektrik kofrasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun dumanlar binayı sararken, binadaki vatandaşlar mahsur kalarak çatıya sığındı.

Olay, Şehit Mustafa Yeşil Caddesi'nde bulunan bir ayakkabıcı dükkanında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 6 aydır kapalı bulunan ayakkabı dükkanının içerisindeki binanın elektrik kofrasında yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede tüm binayı sardı. O an binada bulunan vatandaşlar yoğun duman sebebiyle kaçamadı. Bunun üzerine vatandaşlar çatıya çıkarak kurtarılmayı bekledi. Esnafın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin çalışmaları sonucunda hem mahsur kalanlar kurtarıldı hem de yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ayakkabıcı dükkanı kullanılamaz hale gelirken, binada da maddi hasar oluştu.

Olaya tanık olan Bilal Arıkbaş, "İlk başta küçük küçük yangınlar başladı. Sonra siyah siyah dumanlar oluştu. Ayakkabıcının içerisindeki malzemelerden dolayı yangın daha da büyüdü. Binadakiler çatıya çıktı. Sonra itfaiye sayesinde kurtarıldılar" dedi.

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, Acil Durum, Kurtarma, 3. Sayfa, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziosmanpaşa'da Ayakkabıcıda Yangın: Mahsur Kalanlar Çatıdan Kurtarıldı - Son Dakika

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