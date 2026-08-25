Gaziosmanpaşa\'da Gönül İlişkisi Cinayeti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 51 yaşındaki H.S., gönül ilişkisi bulunduğu 41 yaşındaki Ş.G.'yi minibüsten indirerek silahla vurdu. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, zanlı ise bir yufkacı dükkanına girerek başına silah dayadı. Şahıs polis ekiplerinin çalışmasıyla 1,5 sonra teslim oldu.

Olay, Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir yufkacı dükkanında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 51 yaşındaki H.S., uzun süredir gönül ilişkisi bulunduğu 41 yaşındaki Ş.G.'yi başka bir noktada minibüse binerken gördü. Bunun üzerine bir taksi çeviren H.S., minibüsü takip ederek cadde üzerinde önünü kesti. H.S., minibüsten indirdiği Ş.G.'ye çevredeki vatandaşların müdahale etmeye çalışması üzerine 'Karışmayın, namus meselesi' diyerek ateş açtı. Şüphelinin kadının ayağına 2 el, ardından yerdeyken boyun bölgesine 1 el daha ateş ettiği öğrenildi. Ş.G. ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayın ardından H.S., cadde üzerindeki yufkacı dükkanına girdi. Şüpheli burada ilk olarak iş yeri çalışanını silahla rehin aldı. Bir süre sonra çalışanı serbest bırakan H.S., bu kez silahı kendi başına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri şüpheliyi ikna etmek için uzun süre çalışma yürüttü. Yaklaşık 1,5 saat süren ikna çabalarının sonuç vermemesi üzerine olay yerine şüphelinin bir akrabası getirildi. Akrabasının da konuşmasıyla ikna edilen H.S., silahını bırakarak teslim oldu. Ağır yaralanan Ş.G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.