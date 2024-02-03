Gaziosmanpaşa\'da inşaat çalışmasında beton pompası aracı yan yattı

Gaziosmanpaşa'da inşaat çalışması sırasında beton pompa aracı, yan yatarak bir otomobilin ve beton mikserinin üstüne düştü. Olayda beton mikseri sürücüsü hafif yaralanırken yan yatan pompa aracı ise vinç yardımıyla düzeltildi.
Olay, akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Güzel Sokak üzerindeki bir inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre, inşaat çalışması sırasında alana beton döken 34 HEL 360 pompa aracı, sağ taraftaki iki ayağının bükülmesi ile sağa doğru eğilmeye başladı. Araç, o sırada park halindeki 34 TZ 7959 plakalı otomobile ve 34 GJN 84 plakalı beton mikserinin üstüne düştü. Olay sonrası beton mikseri sürücüsü hafif yaralanırken pompa aracı vinç yardımıyla düzeltildi. - İSTANBUL
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