Gaziosmanpaşa'da İş Yeri Saldırısı Güvenlik Kameralarına Yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziosmanpaşa'da İş Yeri Saldırısı Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Gaziosmanpaşa'da bir iş yerini hedef alan 2 şüpheli, silahın tutukluk yapması nedeniyle ilk denemelerinde başarılı olamadı. Ancak ikinci denemelerinde iş yerine 5 el ateş açarak olay yerinden kaçtılar. Olay anı ve şüphelinin rahat tavırları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

21.06.2024 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa'da bir iş yerini hedef alan 2 şüpheli, ilk denemesinde silahın tutukluk yapmasından dolayı başarılı olamadı. Ara sokakta silahını doldur boşalt yapan şüpheli, 2'nci denemesinde iş yerine 5 el ateş açtı. Olay anı ve şahsın rahat tavırları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzü maskeli olan şüpheli, elindeki silahı sokak üzerinde bulunan tabela dükkanına doğru yöneltip ateş açmak istedi. Şahıs, ilk denemesinde silahın tutukluk yapmasından dolayı başarılı olamadı.

Ara sokakta silahı doldur boşalt yapıp yeniden saldırdı

Silahın tutukluk yapmasından sonra ara sokağa giren şüpheli silahı doldur boşalt yaparak düzeltmeye çalıştı. Ardından ikinci kez aynı dükkanı hedef alan şahıs, tabela dükkanına doğru 5 el ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Olay anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken şüpheli şahsın rahat tavırları bu kadarına pes dedirtti.

"Silahı patlamıyor"

İş yeri sahibi Ramazan Kaya, "Oğlum akşam dükkandan çıkıp evine geçiyor. Aradan çok geçmeden muhtemelen planlı bir şekilde gelip 23.30 gibi burayı taramaya çalışıyor ama silahı patlamıyor. Tekrar dönüş yapıp sokağın içerisinde silahını doldur boşalt yapıyor. Ardından dönüyor ve sol eliyle 5 el ateş ediyor. Biz de camı şu anda kapattık. Polisler geldi yardımcı oldular. Muhtemelen alt sokakta maskesini takmış üstüne montunu giymiş. 19-20 yaşlarında kilolu bir kişi. 30 senedir buradayız biz. Mahalleliye sorulabilir. Burada kimseye kış demiş insan değiliz. Bizi herkes bilir" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, İnceleme, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziosmanpaşa'da İş Yeri Saldırısı Güvenlik Kameralarına Yansıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:34 Fenerbahçeliler öfkeli Trabzonspor, Ozan Tufan’la anlaştı Fenerbahçeliler öfkeli! Trabzonspor, Ozan Tufan'la anlaştı
15:19 Diyarbakır ve Mardin’de meydana gelen anız faciasında can verenlerin sayısı 11’e yükseldi Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen anız faciasında can verenlerin sayısı 11'e yükseldi
14:59 İstanbul’da ne kadar yabancı yaşıyor İmamoğlu’nun verdiği rakam ile Göç İdaresi’nin verdiği rakam arasında uçurum var İstanbul'da ne kadar yabancı yaşıyor? İmamoğlu'nun verdiği rakam ile Göç İdaresi'nin verdiği rakam arasında uçurum var
14:32 Nüfusunun yüzde 98’i Müslüman olan Tacikistan’da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı
13:59 Doğum teşvik paketi geliyor Doğum izninin uzatılması da kira ve kreş desteği de masada Doğum teşvik paketi geliyor! Doğum izninin uzatılması da kira ve kreş desteği de masada
16:13 Batshuayi’nin eşini isyan ettiren tehdit: Utanın, yazıklar olsun Batshuayi'nin eşini isyan ettiren tehdit: Utanın, yazıklar olsun
15:58 Kanarya ilk transferini yaptı Fenerbahçe’de 2 imza birden Kanarya ilk transferini yaptı! Fenerbahçe'de 2 imza birden
15:12 Baraj gölünde boğulan Ömer, kardeşini kurtarmak isterken hayatını kaybetti Baraj gölünde boğulan Ömer, kardeşini kurtarmak isterken hayatını kaybetti
14:57 Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 astsubay şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 astsubay şehit oldu
14:21 Altının gram fiyatı 2 Bin 494 lira seviyesinde Altının gram fiyatı 2 Bin 494 lira seviyesinde
14:04 Göbeklitepe’de ağlamanın bedeli 69 bin lira Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor Göbeklitepe'de ağlamanın bedeli 69 bin lira! Ritüelleri izleyenler hayrete düşüyor
13:04 Mide bulandıran görüntü Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı
12:41 Pavyondaki “Afet“ çatışması asılsız çıktı Cinayet haberine emniyetten yalanlama Pavyondaki "Afet" çatışması asılsız çıktı! Cinayet haberine emniyetten yalanlama
11:47 Diyarbakır’daki yangından kahreden görüntü Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu Diyarbakır'daki yangından kahreden görüntü! Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2024 16:38:35. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da İş Yeri Saldırısı Güvenlik Kameralarına Yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement