Gaziosmanpaşa'da Motosiklet Kazası

Gaziosmanpaşa'da ambulansa yol vermek isteyen otomobile çarptı, motosiklet sürücüsü yaralandı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da emniyet şeridinde hızla ilerleyen motosiklet, ambulansa yol vermek üzere kenara yanaşan otomobile çarptı. Yaralı motosiklet sürücüsü ilk müdahalesinin ardından aynı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir olaya müdahale etmek üzere seyir halinde olan ambulansa yol vermek isteyen otomobil sürücüsü, aracını emniyet şeridine yanaştırdı. Bu sırada emniyet şeridinde hızla ilerleyen motosiklet, otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye ambulanstaki sağlık ekipleri yaptı. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından ise aynı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.