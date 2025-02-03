Gaziosmanpaşa'da motosikletli saldırganlar eczaneye ateş açtı, şüpheliler güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da motosikletli saldırganlar eczaneye ateş açtı, şüpheliler güvenlik kamerasına yakalandı

Gaziosmanpaşa\'da motosikletli saldırganlar eczaneye ateş açtı, şüpheliler güvenlik kamerasına yakalandı

Gaziosmanpaşa'da kar maskeli motosikletli 2 saldırgan, aile sağlığı merkezinin yakınındaki eczaneye silahla ateş açtı.

03.02.2025 16:58
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Gaziosmanpaşa'da kar maskeli motosikletli 2 saldırgan, aile sağlığı merkezinin yakınındaki eczaneye silahla ateş açtı. Paniğe neden olayda kurşunlar eczanenin tabelasına isabet ederken, saldırganlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, saat 13.00'te Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi 831. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz motosikletli 2 saldırgan, aile sağlığı merkezinin hemen yanındaki eczaneye peş peşe 3 el ateş edip kaçtı. Saldırı sırasında eczane çalışanları ve ilaç almak için bekleyen hastalar büyük panik yaşadı. Mermiler eczanenin tabelasına isabet ederken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Eczane sahibi ise ifade vermek üzere polis ekipleri tarafından Küçükköy'deki Şehit Tevfik Arslan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Saldırganlar güvenlik kamerasına yakalandı

Eczaneye silahlı saldırı düzenleyen 2 saldırgan bir işyerinin güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde motosikletli saldırganların eczanenin önüne geldiği görülüyor. Kısa süre sonra ateş açan saldırganlar oradan kaçarken, o sırada telefonla konuşan bir kişinin ise silah sesleri üzerine panik yaşadığı kameraya yansıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziosmanpaşa'da motosikletli saldırganlar eczaneye ateş açtı, şüpheliler güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika

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