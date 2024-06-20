Gaziosmanpaşa'da müşteri kılığındaki hırsız çok sayıda gözlük ve çanta çaldı: O anlar kamerada - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da müşteri kılığındaki hırsız çok sayıda gözlük ve çanta çaldı: O anlar kamerada

Gaziosmanpaşa'da bir mağazaya müşteri kılığında giren hırsız, yanında getirdiği torbaya çok sayıda gözlük ve çanta koyarak çalıp kayıplara karıştı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın çaldığı malzemelerin değeri yaklaşık 5 bin lira. İşyeri sahibi yetkililerden olayın çözüme kavuşturulmasını istedi.

20.06.2024 12:53
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Gaziosmanpaşa'da müşteri kılığındaki hırsız çok sayıda gözlük ve çanta çaldı: O anlar kamerada

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da müşteri kılığında mağazaya giren hırsız, çok sayıda gözlük ve çantaları yanında getirdiği torbaya koyarak çalıp kayıplara karıştı. Yaklaşık 5 bin lira değerindeki malzeme çalan hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı caddesi üzerinde bulunan bir mağazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre müşteri kılığında bir mağazaya giren hırsız, içeride bir süre dolaştıktan sonra gözlüklerin bulunduğu standın önüne geldi. Bir süre ürünleri inceleyen hırsız daha sonra ise çok sayıda gözlük ve çantaları yanında getirdiği torbaya koydu. Ardından mağazadan ayrılan hırsız kayıplara karışırken olay anı ise işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde müşteri kılığında mağazaya giren hırsız, yaklaşık 5 bin lira değerinde malzeme çaldığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde gözlüklerin bulunduğu standın önüne gelen hırsızın çok sayıda gözlük ve çantaları yanında getirdiği torbaya koyarak çaldığı görülüyor.

Yaşanan olayı anlatan işyeri sahibi Hürkan Özdinler, "Dün akşam saatlerinde, kapatmaya yakın akşam 22.30 gibi, devamlı farklı kıyafetlerde bir gün şapka, bir gün gözlük farklı kıyafetlere bürünerek gelip burada hırsızlık yapıyor. Yaklaşık 12 tane maddi değeri yüksek olan gözlüklerden çalmış. Ayrıca yine aynı kalite üzerinden çanta çalıyor. Yani yetkililere sesleniyorum bunun ortaya çıkarılmasını istiyorum. Çünkü her gün, her hafta hemen hemen biz sorunla karşılaşıyoruz. Caddemiz çok güzel, çok hareketli bir cadde. Yani güven timlerinin yine iş yerlerinin kapanmasına kadar gezmelerini, kontrol amaçlı takip etmelerini, kimlik sorgulamalarını istiyoruz. Zaten şikayette bulunacağım. Bir an önce çözüme kavuşturulursa çok memnun olurum. Bazı esnaflar ile konuştuğumuzda, onlar da aynı şekilde yakalamaya çalışıyorlar. Hep böyle saniyelerle kaçırıyorlar. Dün akşam, ben olaydan sonra baktım caddeye ve hiçbir şekilde bulamadım. Bir anda kaçıp yok oluyor. Yani genç zaten 16 - 17 yaşlarında. Ben parasında değilim ama alışkanlık haline geldi. Her hafta yaklaşık 3 - 4 bin liralık ürün çalındı mı bu sefer aylığa vurduk mu bir sürü para yapıyor. Burada çalışanlarımız var, kiramız var, vergilerimiz var. Hepimizin emeğini çalıyor. İnşallah kısa zamanda çözüme kavuşur" dedi.

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, Güvenlik, Hırsızlık, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziosmanpaşa'da müşteri kılığındaki hırsız çok sayıda gözlük ve çanta çaldı: O anlar kamerada - Son Dakika

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