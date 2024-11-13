Gaziosmanpaşa'da Servis Aracı Kaza Yaptı

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Gaziosmanpaşa'da servis aracının çarptığı bir kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da yolun karşısına geçerken servis aracının çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Sarıgöl Mahallesi Hamam Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışırken servis aracının çarptığı S.Ç. isimli şahıs aracın altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalede Ş.Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirdi. İncelemenin ardından ölen adamın cenazesi morga kaldırılırken, polis ekiplerinin soruşturması sürüyor. Olay sonrası yaşananlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı.