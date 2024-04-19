Gaziosmanpaşa'da toprak kayması: 3 gecekondu kullanılamaz hale geldi, 70 kişi tahliye edildi
İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da bir sokak üzerinde toprak kayması meydana geldi. İstanbul Valiliği konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 14 gecekondunun toprak kaymasından etkilendiğini ve 3'ünün kullanılamaz hale geldiğini ifade etti. Öte yandan açıklamada 70 kişinin tedbir amacıyla tahliye edildiği de belirtildi.
Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak üzerinde akşam saatlerinde toprak kayması meydana geldi. İstanbul Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada "Olaydan toplam 14 gecekondu etkilenmiş olup, bu gecekondulardan 3'ü kullanılamaz hale gelmiştir. Bölgede yaşayan 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiş olup olay yerine çok sayıda AFAD ekibi sevk edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
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