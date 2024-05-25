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Gaziosmanpaşa'da trafikte araca çarpıp kaçan sürücü ile diğer sürücü arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamacanın ardından 4 aracın zarar gördüğü kazada sürücüler arasında 'sen vurdun' tartışması yaşanırken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'de yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeyken bir araca çarparak kaçan sürücü ile diğer araç sürücüsü arasında kovalamaca yaşandı. Aracı zarar gören sürücü, kendisine çarparak kaçan diğer sürücünün önünü kesmeye çalışınca kazaya neden oldu. Yaşanan olayda 4 araç zarar görürken, sürücüler arasında yaşanan 'sen vurdun' tartışması ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL