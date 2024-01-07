Gaziosmanpaşa\'da Yol Verme Kavgası: Sürücüler Tutuklandı

Gaziosmanpaşa'da yol verme nedeniyle çıkan kavgada birbirlerinin araçlarının camlarına balyozlarla saldıran iki sürücü, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Olay, dün saat 13.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Seyir halindeki minibüs şoförüyle otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıkmıştı. Kavganın büyümesiyle ellerinde balyoz bulunan şahıslar birbirlerinin araç camlarını kırmıştı. Polis ekipleri, kavgaya karışan Ö.Z. ve E.M. isimli şahısları yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyette işlemleri biten şahıslar sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - İSTANBUL
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