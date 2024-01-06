Gaziosmanpaşa\'da Yol Verme Tartışmasında Araç Camları Balyozla Kırıldı

Gaziosmanpaşa'da yol verme tartışmasında araçlarından inen sürücüler birbirlerinin araç camlarını balyozla kırdı. O anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki iki aracın sahibi sözlü olarak tartışmaya başladı. Kavganın büyümesiyle şahıslardan biri tartıştığı kişinin aracının üzerine çıktı. Ardından ellerinde balyoz bulunan şahıslar birbirlerinin araç camlarını kırdı. Görüntüde taraflarını aracın üzerinde şahısların balyoz ile birbirlerine saldırdı. Çevredeki vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL