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Gaziosmanpaşa'da Yol Verme Tartışmasında Araç Camları Balyozla Kırıldı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da Yol Verme Tartışmasında Araç Camları Balyozla Kırıldı

Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki araçların sahipleri arasında çıkan yol verme tartışması büyüyerek araç camlarının balyozla kırılmasına neden oldu. Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gaziosmanpaşa\'da Yol Verme Tartışmasında Araç Camları Balyozla Kırıldı
06.01.2024 - 16:02,
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Gaziosmanpaşa'da yol verme tartışmasında araçlarından inen sürücüler birbirlerinin araç camlarını balyozla kırdı. O anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki iki aracın sahibi sözlü olarak tartışmaya başladı. Kavganın büyümesiyle şahıslardan biri tartıştığı kişinin aracının üzerine çıktı. Ardından ellerinde balyoz bulunan şahıslar birbirlerinin araç camlarını kırdı. Görüntüde taraflarını aracın üzerinde şahısların balyoz ile birbirlerine saldırdı. Çevredeki vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Gaziosmanpaşa, Olaylar, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziosmanpaşa'da Yol Verme Tartışmasında Araç Camları Balyozla Kırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da Yol Verme Tartışmasında Araç Camları Balyozla Kırıldı - Son Dakika
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