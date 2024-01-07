 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziosmanpaşa'da minibüs ve otomobil sürücüleri arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziosmanpaşa'da minibüs ve otomobil sürücüleri arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü

Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki minibüs şoförüyle otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüşmüştü. Kavgada birbirlerinin araçlarının camlarına balyozlarla saldıran sürücüler polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay, dün saat 13.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana gelmişti.

Gaziosmanpaşa\'da minibüs ve otomobil sürücüleri arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü
07.01.2024 - 13:34,
Abone Ol

Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki minibüs şoförüyle otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüşmüştü. Kavgada birbirlerinin araçlarının camlarına balyozlarla saldıran sürücüler polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Seyir halindeki minibüs şoförüyle otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıkmıştı. Kavganın büyümesiyle ellerinde balyoz bulunan şahıslar birbirlerinin araç camlarını kırmıştı. Saldırganların kavgası çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansımıştı. Görüntülerde iki sürücünün de ellerine aldıkları balyozlarla araçlara vurmaya başladığı görülmüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti. Polis ekipleri, kavgaya karışan Ö.Z. ve E.M. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Konuya ilişkin yakalanan şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından "kavga ve mala zarar verme" suçlarından adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mimar Sinan Caddesi, Gaziosmanpaşa, Şiddet, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziosmanpaşa'da minibüs ve otomobil sürücüleri arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü - Son Dakika


13:11
Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti
12:48
Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı
12:39
Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var
11:59
Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı
11:49
Yargı dizisini izleyen seyirci organ bağışı yaptı! Bir hastanın hayatı kurtuldu Yargı dizisini izleyen seyirci organ bağışı yaptı! Bir hastanın hayatı kurtuldu
11:21
ABD'de Pentagon depremi! Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırıldığını Biden'dan günlerce gizlemişler ABD'de Pentagon depremi! Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırıldığını Biden'dan günlerce gizlemişler
11:04
'Bana büyü yaptılar' diyen adam kendini yerden yere attı "Bana büyü yaptılar" diyen adam kendini yerden yere attı
11:02
AK Parti'de beklenen gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklayacak AK Parti'de beklenen gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklayacak

Son Dakika
13:11 Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti
12:48 Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı
12:39 Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var
11:59 Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı
11:49 Yargı dizisini izleyen seyirci organ bağışı yaptı! Bir hastanın hayatı kurtuldu
11:21 ABD Savunma Bakanı Austin'in hastaneye kaldırılması Biden yönetimine gizlendi
11:02 AK Parti'de beklenen gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklayacak
11:04 "Bana büyü yaptılar" diyen adam kendini yerden yere attı
10:47 İstanbul'da sağanak öncesi ürküten görüntü! Gökyüzünde oluşan raf bulutları böyle görüntülendi
10:40 Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 13:54:15. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da minibüs ve otomobil sürücüleri arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement