Gaziosmanpaşa Hastanesinde Yangın

22.08.2025 13:17
Özel Duygu Hastanesi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu, 1 kişi dumandan etkilendi.

Gaziosmanpaşa'da bulunan Özel Duygu Hastanesi'nin sistem odasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında 1 kişi dumandan etkilenirken, acil servis katında bulunan hastalar ve alt kattaki personel tedbir amaçlı dışarı çıkarıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Gaziosmanpaşa'da bulunan Özel Duygu Hastanesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hastanenin sistem odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören personel durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın sırasında yoğun dumandan 1 kişinin etkilendiği öğrenildi. Acil servis katında bulunan hastalar ile alt katta görev yapan personel ise tedbir amacıyla dışarıya çıkarıldı. Hastane yönetimi, diğer bölümlerdeki hastaların tahliye edilmesine gerek olmadığını belirtti.

Yangın sırasında kan veren Ayşe Yalçın "Hastaneye kan vermeye geldim. O arda bir yangın alarmı çaldı. Biz yanlışlıkla falan olduğunu düşündük. Ondan sonra bir kez daha çaldı. Biz kan verirken bir anda, biz koku duyduk böyle gaz kokusu gibi bir şeydi. Ondan sonra alarm tekrar çalmaya başlayınca aşağı inmeye çalıştık. Kanımı verdim hemen bizi çıkarttılar, duman geliyor diye bende direk çıktım. Onun dışında bir şey görmedim sadece kokuyu aldım" dedi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

