Gazipaşa'da İş Kazası: Operatör Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazipaşa'da İş Kazası: Operatör Hayatını Kaybetti

Gazipaşa\'da İş Kazası: Operatör Hayatını Kaybetti
18.06.2026 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan operatör, hastanede öldü.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde orman kesim sahasında meydana gelen iş kazasında, devrilen iş makinesinin altında kalan operatör kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Gazipaşa'ya bağlı Doğanca Mahallesi Karatepe Mevkii'ndeki orman kesim sahasında meydana geldi. Taşeron firma bünyesinde kepçe operatörü olarak çalışan 37 yaşındaki Mesut Aras'ın kullandığı iş makinesi, çalışma sırasında kontrolden çıkarak kaydı ve ardından devrildi. Devrilen iş makinesinin altında kalan Aras ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aras, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Evli ve bir kız çocuğu babası olduğu öğrenilen Mesut Aras'ın cenazesi, işlemlerin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

İş Kazası, Güvenlik, 3. Sayfa, Gazipaşa, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gazipaşa'da İş Kazası: Operatör Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FED, faizi sabit bıraktı FED, faizi sabit bıraktı
Trump’tan Sisi hakkında ezber bozan açıklama Trump'tan Sisi hakkında ezber bozan açıklama
Bir gecede milyarder oldu, sonra bankaya dava açtı Bir gecede milyarder oldu, sonra bankaya dava açtı
Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel ekibine zehir zemberek sözler Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel ekibine zehir zemberek sözler
Fed’in faiz kararının ardından altın çakıldı Fed'in faiz kararının ardından altın çakıldı
Kastamonu’da yıldırım düşen spor salonu alev alıp yandı Kastamonu'da yıldırım düşen spor salonu alev alıp yandı

17:33
Bu gece İstanbul’da Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı
Bu gece İstanbul'da! Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı
17:32
Rusya: Kiev’in saldırılarına karşı Ukrayna’daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz
Rusya: Kiev'in saldırılarına karşı Ukrayna'daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz
17:20
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...
16:42
İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal’ın kaçırıldığı anın görüntüleri
İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüleri
16:11
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
15:16
Tanju Özcan hakkında “cinsel saldırı“ suçundan da tutuklama kararı verildi
Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan da tutuklama kararı verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 18:10:48. #7.13#
SON DAKİKA: Gazipaşa'da İş Kazası: Operatör Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.