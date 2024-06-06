Antalya'da Kurban Bayramı öncesi denetimler sürüyor

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde yol kontrolü ve kurbanlık satış alanında denetimlerini sürdürüyor.

Kurban Bayramı öncesi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekipleri tarafından kurban sevklerine ilişkin yol denetimleri artırılırken, kurban satış yerlerinde ise hizmetlerin aksamaması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Ekipler tarafından Antalya'nın doğu giriş kapısı olan Güney Karakol Komutanlığı'nda oluşturulan kontrol noktasında denetim yapıldı. Denetim ve kontrol ekiplerince; hayvanların küpelerinin, sevklerde bulunması gereken aşılarının, iller arası kurban sevklerinde veteriner sağlık raporunun, büyükbaş hayvanların pasaportlarının, küçükbaş hayvanların nakil belgesinin (ırkı, cinsiyeti, yaşı) ve nakilde hayvan refahı belgelerinin olup olmadığı kontrol edilerek, hayvanların kimlik bilgileri ile uyumlu olup olmadığına bakıldı. - ANTALYA