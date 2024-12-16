Gazipaşa'da Motosiklet Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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Gazipaşa'da Motosiklet Devrildi: 2 Yaralı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet devrildi, 2 kişi yaralandı.

16.12.2024 10:54
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Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.50 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selinus Sahili istikametinden çarşı merkezine seyir halinde olan Ercan T.idaresindeki 55 AOG 505 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Asfalt zeminde sürüklenen motosikletin sürücüsü Ercan T. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Berkay Y.yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar farklı ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili incelemebaşlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gazipaşa'da Motosiklet Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika

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