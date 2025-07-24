Gazipaşa\'da Motosiklet Kazası

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde aynı yönde seyreden kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kahyalar Mahallesi Haçbel Mevkii D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa istikametinden Alanya istikametine seyir halinde olan Ahmet Ü. idaresindeki 31 AYS 420 plakalı motosiklet, önünde seyreden Cuma S.'nin kullandığı 46 NA 122 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çapmanın etkisiyle devrilerek sürüklenen motosikletten düşen sürücü Ahmet Ü., yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA