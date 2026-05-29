Gazipaşa'da Motosiklet Kazası
Gazipaşa'da Motosiklet Kazası

29.05.2026 10:08
Su gider mazgalı yüzünden direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı, ağır yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde su gider mazgalı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 22.45 sıralarında Gazipaşa ilçesi Kahyalar Mahallesi D-400 kara yolu üzeri Haçbel Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.N.S. idaresindeki 07 ALL 547 plakalı motosiklet, yol kenarında bulunan su gideri mazgalının yol seviyesinden düşük olması nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşerek asfalt zeminde sürüklenen sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olması nedeniyle daha sonra Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Gazipaşa, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Olay, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 10:31:16.
