Gazipaşa'da motosiklet kazası: Bir kişi yaralandı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Gazi Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gazipaşa istikametinden Alanya istikametine seyir halinde olan Nazife T. idaresindeki 07 BLA 323 plakalı motosiklet, Ulusal Egemenlik Bulvarı'na geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosikletten savrulan sürücü Nazife T. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla İlgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA