Gazipaşa'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücünün ölümüne sebep olan beton mikseri şoförü tutuklandı - Son Dakika
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Gazipaşa'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücünün ölümüne sebep olan beton mikseri şoförü tutuklandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücünün ölümüne sebep olan beton mikseri şoförü tutuklandı. Kazada motosiklet sürücüsü Ercan Sönmez, beton mikserinin sağ arka lastiğine çarparak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan beton mikseri şoförü A.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13.07.2024 17:58
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazada gözaltına alınan beton mikseri şoförü tutuklandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi D400 Karayolu üzerinde bulunan yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yolda Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Ercan Sönmez (41) idaresindeki 07 AGT 228 plakalı motosiklet, D400 Karayolu'nda seyir halinde olan ve Mevlütlü Caddesi'ne gitmek için yan yola dönüş yapan A.Y. idaresindeki 06 AKG 459 plakalı beton mikserinin sağ arka lastiğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen Ercan Sönmez, beton mikserinin altında kalarak can verdi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze aracı ile Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından gözaltına alınan beton mikserinin sürücüsü A.Y., karakoldaki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesine sevk edildi. A.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gazipaşa'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücünün ölümüne sebep olan beton mikseri şoförü tutuklandı - Son Dakika

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