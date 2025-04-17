Gazipaşa'da Muz Bahçesinde Yangın: Makilik Alana Sıçradı

Gazipaşa'da muz bahçesindeki yangın makilik alana sıçradı

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir muz bahçesinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek makilik alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 16.30 sıralarında Gazipaşa'nın Güneyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan bir muz bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, muz bahçesinin çevresindeki makilik alana sıçradı.

Yangına, Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.