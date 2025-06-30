Gazipaşa\'da Orman Yangınına Hızla Müdahale

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan hızla müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa'nın Beyobası Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına ilk etapta 3 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı ile müdahale edilmeye başlandı. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalar sürerken, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için tedbirler de alındı. - ANTALYA