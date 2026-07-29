Gazipaşa’da sera yangını

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan sera yangınında yaklaşık 7 buçuk dekar sera ile 1 dekar avokado bahçesi zarar gördü. Yangın ekiplerin ve vatandaşların yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Gazipaşa'nın Beyobası Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının büyümesini önlemek için mahalle sakinleri de traktörler, su tankerleri ve çeşitli ekipmanlarla söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekipler ve vatandaşların koordineli müdahalesi sayesinde alevler çevredeki diğer sera ve tarım alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında, Kürşat Kireç, Alparslan Çelik ve Muzaffer Kumbar'a ait yaklaşık 7 buçuk dekar sera ile 1 dekar avokado bahçesi zarar gördü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.