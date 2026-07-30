Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor! Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor - Son Dakika
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Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor! Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor

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Araç muayenesinde yaklaşık 20 yıllık TÜVTÜRK dönemi 15 Ağustos 2027'de sona erecek. Hizmeti devralacak TURKA ile kredi kartı komisyonu kaldırılacak, yapay zekâ destekli muayene sistemine geçilecek. Ayrıca 249 yeni sabit istasyon, 100 mobil istasyon ve 900 yeni muayene hattıyla bekleme sürelerinin azaltılması hedefleniyor.

Türkiye'deki 34 milyondan fazla araç sahibini ilgilendiren araç muayene sisteminde köklü değişiklik yaşanıyor. 2027-2047 yıllarını kapsayan yeni imtiyaz sözleşmesiyle birlikte yaklaşık 20 yıldır araç muayene hizmetini yürüten TÜVTÜRK dönemi sona ererken, hizmeti TURKA devralacak.

2,2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPILACAK

Yeni sistem kapsamında 1,72 milyar dolarlık işletme hakkı bedelinin finansmanının tamamlandığı belirtilirken, buna ek olarak 500 milyon dolarlık teknoloji ve istasyon yatırımı yapılacağı açıklandı. Böylece araç muayene altyapısına toplam 2,2 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirilecek.

KREDİ KARTI KOMİSYONU KALDIRILIYOR

Araç sahiplerinin uzun yıllardır şikâyet ettiği kredi kartı ile ödeme sırasında alınan komisyon uygulaması da sona erecek. TURKA döneminde kredi kartı veya banka kartıyla yapılacak ödemelerden herhangi bir komisyon ya da ek hizmet bedeli alınmayacağı bildirildi.

Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor! Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ MUAYENE DÖNEMİ

Yeni sistemde araç muayeneleri büyük ölçüde dijital teknolojilerle gerçekleştirilecek.

Kullanılacak sistemler arasında;

- Yapay zekâ destekli görüntü işleme sistemi,

- Lazer tarayıcılarla otomatik kontrol,

- Otomatik kusur tespit teknolojisi yer alacak. Yeni teknolojiler sayesinde araçlardaki kusurların daha hassas şekilde tespit edilmesi ve muayene süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

İSTASYON SAYISI ARTIRILACAK

Yeni dönemde araç sahiplerinin randevu ve sıra bekleme sorununu azaltmak amacıyla istasyon sayısı da artırılacak.

Bu kapsamda;

- 249 yeni bağımsız sabit istasyon,

- 100 mobil muayene istasyonu,

- 900 yeni muayene hattı hizmete alınacak.

Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor! Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor

MOTOSİKLETLERE ÖZEL MUAYENE İSTASYONLARI KURULACAK

Yeni sistemde motosiklet kullanıcıları için de ayrı bir uygulama hayata geçirilecek.

Trafikte sayıları hızla artan motosikletler için yalnızca iki tekerlekli araçlara hizmet verecek müstakil muayene istasyonları kurulacak. Böylece motosiklet sürücülerinin otomobil hatlarında beklemesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

YENİ SİSTEM 15 AĞUSTOS 2027'DE BAŞLIYOR

Yeşil ve yeni nesil teknolojilerle donatılacak TURKA araç muayene istasyonları, 15 Ağustos 2027 tarihinde resmen hizmet vermeye başlayacak. Bu tarihten itibaren araç muayene işlemleri yeni sistem üzerinden yürütülecek.

Yapay Zeka, Otomobil, Ağustos, TÜVTÜRK, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Araba Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor! Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • metin1277 metin1277:
    Şimdiye kadar alınan komisyon ücretlerini kim verecek 5 1 Yanıtla
  • Serkan Polat Serkan Polat:
    simdiye kasar alinan kredi karti komisyon ucretleri kimin cebine girdi kimi zengin etti onuda aciklayin 1 1 Yanıtla
  • Cahit USTABAŞI Cahit USTABAŞI:
    neden şu an hala kart ödemelerinde komisyon alınıyor. Muayene ücretleri çok makülmüş gibi birde komisyon öde... Bu olay ayyuka çıktı neden durdurulamıyor. bu kadar mı basiretsiz ? 1 1 Yanıtla
  • Burak ÇALIŞKAN Burak ÇALIŞKAN:
    15 ağustosa kadar zorunlu olmadıkça muayene yaptırmamak lazım. 0 1 Yanıtla
  • ahmet keles ahmet keles:
    insanlık ölmüşün tam karşılığı 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor! Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor - Son Dakika
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