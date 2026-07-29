Destici\'den Türk siyasetinde dengeleri değiştirecek öneri: Hiçbir partiye...

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Destici, konuşmasında, 17 yıl önce düşen helikopterde hayatını kaybeden BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş ve pilot Kaya İstektepe'yi andı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Destici, "Cumhurbaşkanımızın bu süreçte ortaya koyduğu hassasiyet, sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek'in faili meçhullerle ilgili kararlılığı ve hassaten Muhsin Başkanımız ve arkadaşlarımızın şahadet süreciyle ilgili kararlılığı Ankara Başsavcılığımızın görevli başsavcı vekilimiz ve iki dosya savcımızın titizlikle yaptıkları soruşturma neticesinde inşallah dosya aydınlanacak, başta şehit liderimiz Muhsin Başkanımız ve arkadaşlarımız olmak üzere onların şahadetindeki bu sır perdesi, şüpheler ortadan kaldırılacak ve mesele tamamıyla aydınlatılacak; burada mutlaka her kimin kusuru ve kastı varsa ortaya çıkarılacak ve hesabı sorulacaktır" dedi.

"YENİ PARTİ" AÇIKLAMASI

Destici, Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti ile ilgili, "Kurulan her siyasi parti aslında demokrasimiz için bir kazançtır" diyerek, şunları söyledi:

"Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve yasalarının çizdiği çerçeve içerisinde tabii bu Yeni Parti'nin kuruluşu aslında adı yeni parti ama partinin kurucuları bayağı eski bir deneyimli siyasetçiler. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde ki, kurucularının hemen hemen tamamı Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliydi. Oradan ayrılarak bu partiyi kurdular ve parti içinde bir anlaşmazlık yaşadılar. Kendileri için de Türkiye Cumhuriyeti Devleti için de elbette ki biz hayırlı olmasını dileriz. Ben Sayın Özgür Özel'i arayarak kendisini de tebrik ettim ve başarılar diledim. Sayın Kılıçdaroğlu da partisinin başına döndüğünde onu da aramıştım. Dolayısıyla dışarıda bir parti olarak bize düşen demokratik teamüllere göre hareket etmek ve Türkiye ve Türk milleti için teröre bulaşmamış, terörü savunmayan tüm partilerimizle iyi ilişkiler kurarak Türkiye menfaati üzerine ortak çalışmalar yapmaktır."

"HİÇBİR PARTİYE HAZİNE YARDIMI YAPILMASIN"

Siyasi partilerin hazine yardımından yararlanması ile ilgili de konuşan Destici, hiçbir partinin hazine yardımı almasını istemediklerini belirterek, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hazine yardımı meselesi Türkiye'de anayasada anayasanın ilgili maddesi, 'yeteri miktarda ve hakça yapılır' diyor. Şimdi yasal düzenlemeye bakıyoruz. Ne yeteri miktarda ne de hakça. Bir kere çok fazla. Çok abartılı. Biz de işte burada görüyorsunuz, faaliyetlerimizi bir kuruş hazine yardımını almadan sürdürüyoruz. Şimdi kamuoyunda şöyle bir anlayış var, sanki bütün partiler hazine yardımı alıyor. Bütün giderlerini sanki devlet karşılıyormuş gibi bir anlayış var. Türkiye'de beş siyasi parti hazine yardımı alıyor. Dolayısıyla da diğer siyasi partiler hazine yardımı almıyor. Seçim yardımını da beş siyasi parti alıyor. Burada daha büyük bir haksızlık var. Para adaletli dağıtılmıyor. Biz hiçbir partiye hazine yardımı verilmemesini savunuyoruz. Biz nasıl burada kendi arkadaşlarımızın merkez karar üyelerimizin aidatları ve dava arkadaşlarımızın bağışlarıyla siyasi faaliyetimizi yürütüyorsak diğer partiler de o şekilde yürütsün. Yeni Parti'nin hazine yardımı alması için yeni bir kanuni düzenleme gerekir. Meclistekiler anlaşılır bu düzenlemeyi getirirlerse yani grubu olan partiler de milletvekili sayısına göre hazine yardımı alır derse alabilir. Bu meclisin yapacağı bir düzenlemeye bağlıdır. Bizim Büyük Birlik Partisi olarak görüşümüz net, siyasi partilere ne hazine yardımı ne de seçim yardımı verilmesin. Bu para emeklilerimize verilsin."