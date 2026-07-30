İmam babanın en zor görevi! Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı - Son Dakika
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İmam babanın en zor görevi! Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı

İmam babanın en zor görevi! Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan 20 yaşındaki hafız Mahmut Yüşa Gül, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vatani görevini yapmak üzere 3 gün sonra askere gitmeye hazırlandığı öğrenilen gencin cenaze namazını, imam olan babası gözyaşlarıyla kıldırdı. Talihsiz genç, kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden genç, imam olan babasının kıldırdığı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza dün, Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sapanca istikametine seyir halinde olan H.M.Ç. (24) idaresindeki 54 AOK 633 plakalı otomobil ile Mahmut Yüşa Gül (20) yönetimindeki 54 APC 660 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletin ön tekerleği yerinden koparken, sürücü yola savruldu. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan 20 yaşındaki Mahmut Yüşa Gül, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İmam babanın en zor görevi! Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı

3 GÜN SONRA ASKERE GİDECEKTİ 

Hayatını kaybeden Mahmut Yüşa Gül'ün hafız olduğu ve vatani görevini yapmak üzere 3 gün sonra askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi. 20 yaşındaki gencin vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

İmam babanın en zor görevi! Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı

CENAZE NAMAZINI BABASI KILDIRDI 

Gül'ün cenazesi, Karapürçek ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde bulunan Mesudiye Merkez Camii'ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazını gencin imam olan babası kıldırdı. Kılınan namazın ardından Mahmut Yüşa Gül, caminin bitişiğindeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Otomobil, Sapanca, Sakarya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmam babanın en zor görevi! Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Halis demir Halis demir:
    rabbim evlat acısı göstermesin Allah sabırlar versin mekanı cennet olsun. 6 0 Yanıtla
  • kemal.kemalim@hotmail.com [email protected]:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun nur içinde yatsın inşallah. 2 0 Yanıtla
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